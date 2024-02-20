Диетолог назвала главные преимущества регулярного употребления оливкового масла

Оливковое масло – доступный ингредиент, который может значительно улучшить ваше здоровье при ежедневном употреблении. Спортивный диетолог Эбигейл Робертс утверждает, что ежедневное употребление оливкового масла может иметь поразительные результаты для организма.

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На сайте Gloucestershirelive она описывает оливковое масло как суперпродукт, богатый антиоксидантами, полезными жирами и полифенолами, которые делают его полезным для волос, кожи, суставов и веса.

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Преимущества оливкового масла:

Здоровье волос и кожи: Оливковое масло богато полезными жирными кислотами, антиоксидантами и липидами, которые питают кожу и волосы, делая их мягкими, увлажненными и здоровыми.

Мононенасыщенные жиры в оливковом масле помогают похудеть, увеличивая метаболизм, снижая аппетит и уменьшая количество жира в организме.

и уменьшая количество жира в организме. Здоровье суставов Оливковое масло обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при болях в суставах и артрите.

Оливковое масло обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при болях в суставах и артрите. Когнитивные функции: Исследования Гарвардского университета показали, что оливковое масло может улучшить когнитивные функции и снизить риск деменции.

Исследования Гарвардского университета показали, что оливковое масло может улучшить когнитивные функции и снизить риск деменции. Обезболивание: Полифенолы в оливковом масле обладают обезболивающим эффектом.

Способы применения:

Оливковое масло можно употреблять натощак или добавлять в салаты, супы, овощные блюда и другие блюда.

Не рекомендуется употреблять слишком много оливкового масла одномоментно, ведь это может привести к тошноте.

Важно помнить:

Лучше всего использовать оливковое масло экстра-класса, ведь оно содержит больше полезных веществ.

Хранить оливковое масло в прохладном темном месте.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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