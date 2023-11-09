Диетолог назвала какой орех нужно употреблять чаще, чтобы не испытывать проблем с сердцем и сном

Роль вашего здоровья определяется не только тем, что вы едите, но и тем, как вы это делаете – от физического состояния до состояния сердечно-сосудистой системы. Есть продукты, которые могут стать настоящим суперсредством для вашего здоровья, и одним из них является миндаль

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По словам диетолога Крутикой Нанавати, миндаль – это не просто вкусная закуска, это тоже настоящий суперпродукт для вашего сердца. Его богатое содержание здоровых жиров и антиоксидантов может поддерживать здоровье сердца и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет издание She finds.

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"Миндаль может эффективно бороться с воспалением и снижать уровень ЛПНП, или "плохого" холестерина, тем самым уменьшая риск сердечных заболеваний", – рассказывает Нанавати.

Она рекомендует "баловать себя этой питательной закуской, чтобы поддержать здоровье и благополучие своего сердца". Кроме того, миндаль может улучшить качество вашего сна, помогая засыпать и спать всю ночь, благодаря своим питательным веществам, в частности, магнию, который уменьшает стресс и способствует расслаблению.

"Магний, минерал, известный своей ключевой ролью в регулировании сна, играет важную роль в обеспечении спокойной ночи. Включив миндаль в свой рацион, вы можете улучшить качество сна, особенно для людей, сталкивающихся с бессонницей", – объясняет диетолог.

Удовольствием является тот факт, что миндаль не только полезен, но и универсален для включения в разные блюда. Вы можете добавлять его к завтраку, употреблять в качестве сытной закуски или украшать салаты и йогурты, придавая им вкус и текстуру.

Однако важно помнить, что орехи обладают высоким калорийным содержанием, поэтому следует следить за количеством, которое вы потребляете.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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