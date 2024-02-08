Диетолог назвала полезную специю, которую добавляет во все свои блюда

Корица – это не просто ароматная добавка к десертам, но действительно ценный продукт для вашего здоровья. Диетологи рекомендуют употреблять ее регулярно, ведь корица обладает многими полезными свойствами, одним из которых способность снижать уровень сахара в крови.

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Это ароматная и полезная пряность, легко впишется в любой рацион. Добавляйте ее в свои блюда и наслаждайтесь не только отличным вкусом, но и пользой для вашего здоровья. Не забудьте проконсультироваться с врачом, если вы принимаете любое лекарство для регулирования сахара в крови, пишет shefinds.com.

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Как корицы помогают регулировать сахар?

Повышает чувствительность к инсулину. Инсулин – это гормон, который помогает организму усваивать глюкозу из крови. Корица делает клетки более чувствительными к инсулину, что означает, что он может более эффективно снижать уровень сахара.

Инсулин – это гормон, который помогает организму усваивать глюкозу из крови. Корица делает клетки более чувствительными к инсулину, что означает, что он может более эффективно снижать уровень сахара. Замедляет всасывание углеводов. Благодаря этому сахар впитывается в кровь медленнее, не вызывая резких скачков после еды.

Как добавить корицу в рацион?

Посыпайте корицей овсянку, йогурт, фрукты, творог.

Добавьте его в кофе, чай, компот.

Используйте при выпечке пирогов, печенья, кексов.

Разместите в мясные блюда, рагу, маринады.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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