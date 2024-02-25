Диетолог назвала самые опасные вещи на кухне, от которых 'надо срочно избавиться'

Эксперты по пищевой безопасности предостерегают об опасности использования пластиковых контейнеров, фольги и других предметов повседневного обихода на кухне.

Видео дня

Диетолог Татьяна Ярмошик на своей странице в Instagram посоветовала навсегда забыть о пластиковых контейнерах. Она заметила, что они выделяют вредные химические вещества.

Читайте также: Содержат сотни тысяч микрочастиц пластика: ученые предупредили об опасности бутилированной воды

По словам специалиста, пластик может выделять бисфенол А (BPA) и другие фталаты, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье, включая эндокринную систему, репродуктивную систему и развитие плода.

Они также небезопасны при нагревании. Нагрев пластиковых контейнеров может вызвать еще большее количество вредных химических веществ в пищу.

Татьяна Ярмошик не советует использовать фольгу для запекания продуктов. Она отметила, что алюминий может накапливаться в организме и вызвать проблемы со здоровьем, такие как болезнь Альцгеймера и остеопороз.

Эксперт добавила, что фольга может вступать в химическую реакцию с пищей, изменяя ее вкус и питательную ценность.

Другие опасные предметы:

Пластиковые чайники При нагревании могут выделять вредные химические вещества.

Поврежденная посуда: Трещины и сколы на посуде могут накапливать бактерии.

Деревянные разделочные доски: Дерево может впитывать бактерии, если его неправильно чистить.

Эксперт советует заменить пластиковые контейнеры на стеклянные, стальные или керамические.

Используйте пергаментную бумагу вместо фольги. Купите металлический или стеклянный электрочайник вместо пластикового.

Регулярно обновляйте посуду и выбрасывайте поврежденные предметы.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!