Диетолог ответила, какие соусы самые полезные для здоровья

Кто из нас не любит вкусные соусы? Они делают пищу более аппетитной, но всегда полезны? Ведь некоторые соусы могут содержать много сахара, соли и калорий, нивелируя все усилия по здоровому питанию.

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Диетология Эбби Шарп уверяет, что соусы не всегда вредны. Напротив, они могут сделать наше питание более разнообразным, если правильно их выбирать.

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Самые полезные соусы:

Гуакамоле: богат полезными жирами, калием и клетчаткой.

богат полезными жирами, калием и клетчаткой. Горчица низкокалорийная, с пикантным вкусом.

низкокалорийная, с пикантным вкусом. Бальзамический уксус: антиоксидант, улучшающий пищеварение.

Сальса: свежие овощи и специи делают ее полезной и вкусной.

свежие овощи и специи делают ее полезной и вкусной. Острый соус: стимулирует метаболизм.

стимулирует метаболизм. Цацики: йогурт, огурцы и чеснок – источник белка, кальция и витаминов.

йогурт, огурцы и чеснок – источник белка, кальция и витаминов. Хумус богат на белок, клетчатку и витамины.

богат на белок, клетчатку и витамины. Песто: ароматный и питательный благодаря базилику, кедровым орехам и оливковому маслу.

Как выбирать полезные соусы:

Не ведитесь на рекламные трюки. Обезжиренные и низкокалорийные соусы часто содержат много сахара или соли.

Ознакомьтесь с список ингредиентов. Лучше всего выбирать соусы с простым составом.

Лучше всего выбирать соусы с простым составом. Обратите внимание на сахар и соль. Их рекомендуется употреблять в умеренных количествах.

Их рекомендуется употреблять в умеренных количествах. Увеличивайте порцию за счет полезных ингредиентов. Смешивайте майонез с йогуртом, а магазинный соус – с куриным бульоном.

Даже самый полезный соус не стоит есть в больших количествах. Потребляйте его с умеренностью, и он станет вашим другом на пути к здоровому питанию!

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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