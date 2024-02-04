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Здоровье

Диетологи назвали 10 специй и приправ, которые помогут похудеть со вкусом

Игорь Романько

Какие специи и приправы способствуют похудению

Кто же не мечтает о стройной фигуре без труда? Конечно, одни специи не сделают вас афродитой, но значительно ускорить метаболизм и помочь сбросить лишние килограммы они вполне по силам!

Добавьте эти специи в свои блюда, и вы будете приятно удивлены результатом, пишет ELLE. Не забывайте, что для похудения важно не только употреблять специи, но правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Не злоупотребляйте острыми специями, если у вас есть проблемы с пищеварением.

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Какие же пряности помогут вам в этом деле?

  • Корица. Эта ароматная специя не только придает десертам неповторимый вкус, но и улучшает усвоение сахара, повышает уровень энергии и сжигает калории.
  • Куркума. Эта индийская красавица не только борется с воспалениями, но ускоряет метаболизм, помогая избежать набора веса после диеты.
  • Имбирь. Этот универсальный продукт полезен не только иммунитету, но и пищеварению. Имбирь ускоряет метаболизм, угнетает аппетит и борется с морской болезнью.
  • Каенский перец. Эта жгучая приправа – настоящий враг лишнего веса. Содержащееся в нем вещество улучшает способность организма сжигать жир.
  • Черный перец. Эта классическая специя не только делает блюда пикантными, но помогает сжигать калории быстрее.
  • Кориандр. Эта популярная восточная специя значительно ускоряет метаболизм.
  • Кардамон. Эта ароматная пряность не только придает блюдам изысканный вкус, но и снижает уровень сахара в крови и выводит холестерин.
  • Гвоздика. Эта ароматная специя делает не только десерты и мясные блюда неповторимыми, но и ускоряет обмен веществ.
  • Горчица. Эта жгучая приправа не только используется для обертываний, но и ускоряет метаболизм на 25% на целых 3 часа!

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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