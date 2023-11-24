Диетологи назвали 4 вида творога, которые следует включить в свой рацион для поддержания здоровья сердца

Творог – неотъемлемая часть многих блюд и наслаждения для настоящих гурманов. Однако, если вы уделяете внимание своему здоровью или хотите предложить гостям что-нибудь легкое, не обязательно отказываться от этого деликатного продукта. Выбор правильных сыров может быть полезным и удовлетворить ваши кулинарные желания.

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Диетолог Челси Амер подчеркивает, что не существует единого "здорового сыра", поскольку разные виды сыров имеют свои уникальные характеристики. Она рекомендует сыры рикотта и моцарелла как отличные варианты с низким содержанием натрия и высоким содержанием белка, сообщает Medicalxpress.

Сыр моцарелла славится богатым белковым составом и низким содержанием натрия. Кроме того, рикотта, хотя содержит меньше жира, но больше натрия. Фета определяется низкой калорийностью, но имеет меньшее количество белка и большее количество натрия. Козьй сыр, несмотря на свою низкую калорийность, отличается высшим содержанием натрия и меньшим белковым составом. В целом выбор сыра зависит от личных предпочтений и потребностей.

Диетолог Амер отмечает, что кисломолочный творог выдается одним из лучших вариантов, содержа примерно 13 граммов белка на 100 калорий на порцию. Другие сыры, такие как моцарелла, гауда, фета и козьи сыры, имеют от 4 до 8 граммов белка на 100 калорий на порцию. Таким образом, в выборе сыра следует руководствоваться не только пользой, но и удовольствием от вкуса.

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