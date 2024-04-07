Диетологи назвали 5 видов крупы, которые следует употреблять при диабете
Сахар в крови скачет? Не торопитесь расстраиваться! Возможно, вам просто нужно добавить в рацион больше цельнозерновых продуктов.
Согласно данным Национального института диабета, здоровый образ жизни и правильное питание помогут вам улучшить чувствительность к инсулину и снизить риск развития диабета.
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Почему это важно?
- Цельнозерновые богаты клетчаткой, которая замедляет усвоение сахара и улучшает его усвоение организмом.
- Это может помочь снизить риск развития диабета 2 типа.
- Исследования показывают, что употребление цельнозерновых может улучшить чувствительность к инсулину.
Какие же цельнозерновые продукты самые лучшие?
- Овес: богат бета-глюкан, который помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
- Ячмень: также содержит бета-глюкан, а также другие полезные вещества, улучшающие чувствительность к инсулину.
- Киноа: богата белоком и клетчаткой, может помочь снизить уровень сахара в крови после еды.
- Гречневая крупа: не содержит глютена, богата клетчаткой и микроэлементами.
- Коричневый рис: источник клетчатки, помогает замедлить переваривание углеводов.
Сколько цельнозерновых нужно есть?
Диетологи рекомендуют употреблять 3-5 порций в день.
Что еще можно сделать?
- Включите в рацион больше овощей и фруктов.
- Регулярно занимайтесь спортом.
- Спите не менее 7 часов в сутки.
- Контролируйте уровень сахара в крови.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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