Диетологи назвали 5 видов крупы, которые следует употреблять при диабете

Сахар в крови скачет? Не торопитесь расстраиваться! Возможно, вам просто нужно добавить в рацион больше цельнозерновых продуктов.

Согласно данным Национального института диабета, здоровый образ жизни и правильное питание помогут вам улучшить чувствительность к инсулину и снизить риск развития диабета.

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Почему это важно?

Цельнозерновые богаты клетчаткой, которая замедляет усвоение сахара и улучшает его усвоение организмом.

Это может помочь снизить риск развития диабета 2 типа.

Исследования показывают, что употребление цельнозерновых может улучшить чувствительность к инсулину.

Какие же цельнозерновые продукты самые лучшие?

Овес: богат бета-глюкан, который помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Ячмень: также содержит бета-глюкан, а также другие полезные вещества, улучшающие чувствительность к инсулину. Киноа: богата белоком и клетчаткой, может помочь снизить уровень сахара в крови после еды. Гречневая крупа: не содержит глютена, богата клетчаткой и микроэлементами. Коричневый рис: источник клетчатки, помогает замедлить переваривание углеводов.

Сколько цельнозерновых нужно есть?

Диетологи рекомендуют употреблять 3-5 порций в день.

Что еще можно сделать?

Включите в рацион больше овощей и фруктов.

Регулярно занимайтесь спортом.

Спите не менее 7 часов в сутки.

Контролируйте уровень сахара в крови.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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