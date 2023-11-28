Диетологи назвали бюджетную рыбу, которая чрезвычайно полезна для здоровья

Сельдь, как самая бюджетная и одновременно самая полезная рыба, содержит все необходимые витамины и минералы, а также является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот и йода, которые важны для организма. Эту рыбу можно употреблять в качестве закуски или добавлять в салаты.

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Диетология Светлана Фус поделилась в Instagram полезными сведениями об сельди и указала на важность включения его в рацион.

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Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые необходимы для полноценного питания, поскольку организм не производит их самостоятельно. Омега-3 кислоты, такие как DHA, важны для здоровья, в частности для мозга и сетчатки глаза. Недостаток DHA может привести к проблемам со зрением.

Дополнительно, сельдь содержит йод, практически половину суточной дозы которого можно получить из 100 г этой рыбы. Также в сельди есть мощные антиоксиданты, такие как витамин Е и селен, которые поддерживают работу иммунной системы и защищают от свободных радикалов.

Специалист призывает включать сельдь в рацион, поскольку в этой рыбе содержатся все необходимые компоненты для сбалансированного питания, такие как минералы, витамины, аминокислоты и полезные жиры.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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