Диетологи назвали два продукта, которые каждый день должны есть 40-летние
После 40 лет важно заботиться о своем здоровье, ведь с возрастом риск развития разных заболеваний растет. Опытные диетологи рекомендуют включить в рацион два продукта, которые помогут укрепить ваш организм и защитить от болезней.
Как сообщает She Finds, специалисты настаивают на включении в рацион крестоцветных овощей и греческого йогурта.
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Крестоцветные овощи
Белокачанная капуста, брокколи, цветная капуста, листовая капуста, брюссельская капуста и другие овощи этой группы богаты антиоксидантными ферментами, витаминами и минералами. Темно-зеленые крестоцветные овощи содержат фитонутриенты, уменьшающие воспаление и риск развития рака. Эти овощи помогают также регулировать уровень гормонов, что важно в период менопаузы.
Греческий йогурт
Содержит много белка и мало калорий. Богат пробиотиками, которые улучшают пищеварение. Здоровый кишечник лучше усваивает питательные вещества и регулирует обмен веществ, что способствует похудению.
Включение этих двух продуктов в ваш рацион поможет вам:
- Укрепить иммунитет
- Снизить риск развития хронических заболеваний
- Улучшить пищеварение
- Сохранить здоровье кишечника
- Регулировать уровень гормонов
- Поддерживать здоровый вес
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