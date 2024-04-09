Диетологи назвали два продукта, которые каждый день должны есть 40-летние

После 40 лет важно заботиться о своем здоровье, ведь с возрастом риск развития разных заболеваний растет. Опытные диетологи рекомендуют включить в рацион два продукта, которые помогут укрепить ваш организм и защитить от болезней.

Как сообщает She Finds, специалисты настаивают на включении в рацион крестоцветных овощей и греческого йогурта.

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Крестоцветные овощи

Белокачанная капуста, брокколи, цветная капуста, листовая капуста, брюссельская капуста и другие овощи этой группы богаты антиоксидантными ферментами, витаминами и минералами. Темно-зеленые крестоцветные овощи содержат фитонутриенты, уменьшающие воспаление и риск развития рака. Эти овощи помогают также регулировать уровень гормонов, что важно в период менопаузы.

Греческий йогурт

Содержит много белка и мало калорий. Богат пробиотиками, которые улучшают пищеварение. Здоровый кишечник лучше усваивает питательные вещества и регулирует обмен веществ, что способствует похудению.

Включение этих двух продуктов в ваш рацион поможет вам:

Укрепить иммунитет

Снизить риск развития хронических заболеваний

Улучшить пищеварение

Сохранить здоровье кишечника

Регулировать уровень гормонов

Поддерживать здоровый вес

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