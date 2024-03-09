Диетологи назвали главные преимущества семян укропа для здоровья

Кто же не любит укроп? Эта ароматная зелень отлично дополняет много блюд. Знаете ли вы, что семена укропа также имеют много полезных свойств?

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Семена укропа – это не только вкусная приправа, но и полезный для здоровья продукт. Свойства семян укропа исследовали в Корейском институте восточной медицины, ученые обнаружили ряд преимуществ от их потребления.

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Польза семян укропа:

Помогает при диабете и высоком холестерине. Эвгенол в составе семян регулирует уровень сахара в крови.

Укрепляет иммунитет. Витамины А и С борются с бактериями и инфекциями.

Витамины А и С борются с бактериями и инфекциями. Улучшает сон. Эфирные масла обладают успокаивающим эффектом.

Эфирные масла обладают успокаивающим эффектом. Лечит диарею. Эфирные масла успокаивают пищеварительную систему.

Эфирные масла успокаивают пищеварительную систему. Укрепляет кости. Укроп богат кальцием.

Укроп богат кальцием. Освежает дыхание. Антибактериальные свойства борются с бактериями, вызывающими неприятный запах.

Вред семян укропа:

Может снижать АД. Людям с гипотонией следует употреблять его с осторожностью.

Людям с гипотонией следует употреблять его с осторожностью. Может вызвать аллергию.

Как употреблять семена укропа:

Настой: 1 столовая ложка семян на 400 мл кипятка, настоять 2-3 часа. Помогает при кашле.

1 столовая ложка семян на 400 мл кипятка, настоять 2-3 часа. Помогает при кашле. Отвар: 1 столовая ложка семян на 1 л кипятка, кипятить 10 минут. Успокаивающее средство.

1 столовая ложка семян на 1 л кипятка, кипятить 10 минут. Успокаивающее средство. Чай: 1 чайная ложка семян на 200–250 мл кипятка, настоять 30–40 минут. Нормализует работу поджелудочной железы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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