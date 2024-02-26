Диетологи назвали идеальное время для завтрака, обеда и ужина

Важно помнить, что каждый человек индивидуален. Поэтому перед тестированием диет и изменением режима сна или питания рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

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Диетолог и врач Наход Али поделился советами, когда лучше завтракать и ужинать, чтобы улучшить общее самочувствие и похудеть. Об этом пишет GB News.

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Важность режима дня

По мнению специалиста, структурированный распорядок дня чрезвычайно полезен людям, стремящимся сбросить лишний вес. Он рекомендует всем задуматься о "жизни по часам".

"Начинать день в 6 утра и завершать деятельность до 22:00 – это жить в соответствии с естественными циркадными ритмами организма. Этот подход к выбору времени приема пищи, особенно завтрака и ужина, может существенно улучшить способность организма сжигать жир", – отметил врач.

Идеальное время для завтрака

Диетолог советует завтракать в течение часа после пробуждения. Это поможет зарядить организм энергией и начать день бодро.

Оптимальное время для ужина

Ужинать, по мнению Находа Али, лучше за 2-3 часа до сна. Это даст организму время переваривания пищи, а метаболизм ночью уже будет замедляться.

"Такой график поддерживает чувствительность к инсулину и контролирует гормоны голода в течение дня, что способствует уменьшению жира на животе", – пояснил врач.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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