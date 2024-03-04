Диетологи назвали лучшие продукты для понижения давления

Кто из нас не мечтает о здоровье и бодрости? Это ведь залог счастливой жизни! И одно из важнейших мест в нем занимает здоровое сердце и нормальное давление.

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Добавьте эти продукты в свой рацион, и ваше сердце будет вам благодарно. Помните, что здоровый образ жизни – это залог долголетия и счастья, пишет molbuk.ua.

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Сегодня я расскажу вам о топе продуктов, которые помогут вам в этом:

1. Орехи и семена: тыквенные, льняные, чиа, фисташки, грецкие орехи и миндаль.

Чем они полезны:

Содержат аминокислоту аргинин, которая помогает расслаблять кровеносные сосуды и снижает давление.

Является источником магния, делающего сосуды более эластичными.

2. Жирная рыба: лосось, тунец, скумбрия, сардины и полосатый окунь.

Чем она полезна:

Содержит жирные кислоты омега-3, которые снижают давление и борются с воспалениями.

Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Листовая зелень: шпинат, салат, капуста.

Чем она полезна:

Содержит калий и магний, необходимые для работы сердца.

Шпинат помогает снизить давление.

4. Свекла:

Чем он полезен:

Содержит фитонутриенты, антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами.

Помогает организму усваивать большее количество кислорода.

5. Ягоды: черника, малина, клубника, клюква.

Чем они полезны:

Содержат антоцианы, снижающие давление.

Клюквенный сок особенно полезен для давления.

6. Помидоры:

Чем они полезны:

Содержат ликопин, улучшающий упругость сосудов.

Является хорошим источником калия.

7. Йогурт:

Чем он полезен:

Содержит белок, калий и кальций.

Помогает снизить риск высокого давления.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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