Диетологи назвали самые полезные супы, которые можно употреблять ежедневно
Супы – это не только вкусное, но и полезное блюдо, если правильно его приготовить. Ведь некоторые супы могут оказаться вредными для нашего здоровья.
Итак, есть или не есть супы? Конечно, есть! Но выбирайте полезные и правильно приготовленные блюда, которые будут приносить вам здоровье и радость, пишет ТСН.
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Какие супы самые полезные?
- Куриный бульон с овощами: богат белок, антиоксиданты и витамины, поддерживает иммунитет, контролирует вес и способствует регенерации тканей.
- Похлебка из морской рыбы: содержит железо, цинк, фтор и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые укрепляют здоровье сердца, мозга и нервной системы.
- Овощной суп: источник витаминов и минералов, укрепляет иммунитет, заряжает энергией, улучшает работу кишечника.
А каких супов лучше избегать?
- Солянка: из-за высокого содержания животных жиров может отрицательно повлиять на желудок, сердце и вес. Соленые огурцы и оливки не рекомендуются людям с проблемами желудка.
- Грибной суп: "пустой" суп с малым количеством питательных веществ. Экстрактивные вещества грибов оказывают негативное влияние на желудок и кишечник.
- Гороховый суп: может вызвать проблемы с пищеварением у людей с чувствительным кишечником. Ферменты гороха замедляют расщепление белка, что может привести к дискомфорту.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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