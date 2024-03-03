Диетологи назвали самые полезные супы, которые можно употреблять ежедневно

Супы – это не только вкусное, но и полезное блюдо, если правильно его приготовить. Ведь некоторые супы могут оказаться вредными для нашего здоровья.

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Итак, есть или не есть супы? Конечно, есть! Но выбирайте полезные и правильно приготовленные блюда, которые будут приносить вам здоровье и радость, пишет ТСН.

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Какие супы самые полезные?

Куриный бульон с овощами: богат белок, антиоксиданты и витамины, поддерживает иммунитет, контролирует вес и способствует регенерации тканей.

богат белок, антиоксиданты и витамины, поддерживает иммунитет, контролирует вес и способствует регенерации тканей. Похлебка из морской рыбы: содержит железо, цинк, фтор и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые укрепляют здоровье сердца, мозга и нервной системы.

содержит железо, цинк, фтор и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые укрепляют здоровье сердца, мозга и нервной системы. Овощной суп: источник витаминов и минералов, укрепляет иммунитет, заряжает энергией, улучшает работу кишечника.

А каких супов лучше избегать?

Солянка: из-за высокого содержания животных жиров может отрицательно повлиять на желудок, сердце и вес. Соленые огурцы и оливки не рекомендуются людям с проблемами желудка.

из-за высокого содержания животных жиров может отрицательно повлиять на желудок, сердце и вес. Соленые огурцы и оливки не рекомендуются людям с проблемами желудка. Грибной суп: "пустой" суп с малым количеством питательных веществ. Экстрактивные вещества грибов оказывают негативное влияние на желудок и кишечник.

"пустой" суп с малым количеством питательных веществ. Экстрактивные вещества грибов оказывают негативное влияние на желудок и кишечник. Гороховый суп: может вызвать проблемы с пищеварением у людей с чувствительным кишечником. Ферменты гороха замедляют расщепление белка, что может привести к дискомфорту.

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Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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