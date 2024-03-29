Диетологи назвали список самых полезных продуктов для мозга

Кто не хочет иметь острый ум и крепкую память? Конечно все! И, как оказывается, наш рацион питания может оказывать существенное влияние на когнитивные функции.

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Добавив в свою жизнь эти простые правила, вы сможете значительно улучшить свои когнитивные функции и сохранить острый ум на долгие годы, пишет mindbodygreen.

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Некоторые добавки также могут быть полезны для мозга: куркумин, витамин D, ацетилкарнитин, цитиколин, омега-3, кофеин растительного происхождения, L-теанин. Но помните: добавки не заменят здоровое питание и образ жизни.

Что же советуют есть эксперты?

1. Зеленый чай: благодаря антиоксидантам улучшает концентрацию и настроение.

2. Вода: кажется банальным, но обезвоживание отрицательно влияет на когнитивные функции.

3. Чечевица: богата клетчаткой, белоком и фолиевой кислотой, которые полезны для мозга.

4. Грецкие орехи: содержат омега-3, защищающие мозг от окислительного стресса.

5. Кефир: пробиотики в кефире оказывают положительное воздействие на микробиом кишечника, а значит и на мозг.

6. Лосось: еще один источник омега-3, рекомендуемый для поддержания баланса настроения.

7. Анчоусы: также богаты омега-3 и менее подвержены загрязнению ртутью.

8. Черника и другие ягоды: антиоксиданты в ягодах борются со свободными радикалами и улучшают память.

9. Яйца: холин в яичных желтках необходим для работы нейромедиаторов.

10. Темный шоколад: флавонолы какао в темном шоколаде улучшают концентрацию и когнитивные функции.

А какие продукты вредят мозгу?

Ультраобработанные продукты: печенье, конфеты, фаст-фуд.

Красное мясо: из-за высокого содержания насыщенных жиров.

Продукты с высоким содержанием сахара и соли: отрицательно влияют на микробиомы кишечника и сердце.

Кроме правильного питания, для здоровья мозга также важно:

Регулярно занимайтесь спортом.

Высыпайтесь.

Снизить уровень стресса.

Учиться новому.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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