Диетологи ответили, какая порция овсянки будет идеальна для завтрака

Потребление овсянки может значительно улучшить пищевой профиль рациона и снизить риск некоторых хронических заболеваний благодаря многочисленным преимуществам.

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Диетологи рассказали, сколько и как часто нужно есть овсянку, чтобы извлечь пользу, сообщает Eatthis. Лучший способ по-настоящему ощутить пользу овсянки – это каждый день съедать одну чашку вареной овсянки.

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Порция на одну чашку содержит 4 г клетчатки, а также полезные дозы тиамина, фосфора и магния. Овсянка не содержит натрия и включает малое количество жиров и насыщенных жиров, а также содержит биологически активные соединения, некоторые из которых являются мощными антиоксидантами.

Порция овсянки содержит около 160 калорий, около 3,5 г жира, меньше грамма насыщенных жиров и 6 г белка. В порции также содержится около 28 г углеводов, из которых всего 1 г натурального сахара.

Ежедневное употребление порции несладкой овсянки – это отличный способ повысить содержание клетчатки в рационе, добавить порцию цельнозерновых зерен и начать день с энергетического завтрака, что поможет дольше оставаться сытым.

FDA уже признала пользу овсянки для здоровья сердца, утверждая, что растворимая клетчатка из овсянки как часть диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, и для этого требуется всего 3 г овсянки в день. Итак, вам нужно съесть около 1,5 стакана вареного овса, чтобы получить 3 г растворимой клетчатки, полезной для здоровья сердца.

Также ученые определили, что овсянка полезна для желудочно-кишечного тракта, улучшает иммунитет и здоровье кишечника, а также снижает риск атеросклероза. Другие исследования показывают, что овес может помочь снизить воспаление и риск развития диабета 2 типа.

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