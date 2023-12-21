Диетологи ответили, с какими продуктами можно употреблять мед пожилым людям, чтобы уменьшить вред здоровью
Мед – это полезный продукт, содержащий много витаминов и минералов. Однако важно не переусердствовать с его употреблением, поскольку это может иметь негативные последствия для здоровья.
Суточная норма потребления меда для пожилых людей составляет 3-4 чайные ложки. Превышение этой нормы может привести к проблемам с поджелудочной железой, поскольку она отвечает за переваривание углеводов, пишет РадиоТрек.
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Мед лучше употреблять до обеда, чтобы организм успел израсходовать полученные простые углеводы в течение дня.
Специалисты по правильному питанию рекомендуют употреблять мед с молочными продуктами, например с сыром или молоком. Такое сочетание позволит предотвратить резкое повышение уровня сахара в крови.
Мед также может быть полезен при гастрите, холецистите и мочекаменной болезни. Однако в этих случаях его следует употреблять с осторожностью и в небольших количествах.
Важно помнить, что мед является мощным аллергеном. Особенно опасны темные сорта меда. Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед употреблением меда обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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