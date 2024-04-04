Дикая ворона дружит с двухлетним мальчиком и не дает ему покоя (забавное видео)

Семья из Дании поделилась невероятной историей о дружбе их маленького сына Отто с дикой евразийской вороной по имени Рассел.

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Сообщается, что ворона появилась у дома семьи несколько лет назад. Сначала она держалась настороженно, но потом начала им доверять. Рассел подружился с Отто, сыном семьи.

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Рассел ведет себя нетипично для вороны: он ласков, игрив и любит сидеть на руках. Мальчик и ворона понимают друг друга без слов.

На странице Инстаграммы мамы мальчика Лерке Луны есть множество видео, на которых можно увидеть как ворона не отходит от мальчика.

Когда Отто дома нет, Рассел терпеливо сидит у окна, ожидая, когда его впустят в дом. Когда Отто возвращается домой, ворону запускают в дом. Рассел смотрит телевизор со своим человеческим другом, помогает мальчику доедать обед и интересуется его игрушками.

По словам Лерке Луны, она радуется наблюдать за их "магической связью", но всегда следит за их приключениями. Рассел проявляет большое расположение к Отто и его семье, иногда садится на плечо матери своего друга и играет с ее волосами.

Рассел следует за Отто во время прогулок и даже катания на велосипеде. Он также любит смотреть, как Отто играет с игрушечными грузовиками, принося ему безделушки в обмен на лакомство.

Эта невероятная дружба дарит семье Отто множество ярких моментов. Рассел стал не просто дикой птицей, а настоящим членом их семьи, обогащая их жизнь неожиданными впечатлениями и весельем.

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