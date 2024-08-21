Диктуют свои правила любви: какие это три знака зодиака

Часто можно встретить такой тип отношений, когда для одного из партнеров важна свобода, а другие мирятся с тем, чтобы вторая половинка имела все, что они хотят. Астрология определяет знаки зодиака, которые больше всего любят чувствовать себя обладателями во взаимоотношениях.

И хотя некоторым это может казаться не совсем честным, для их партнеров такое положение дел кажется вполне приемлемым. Об этом говорится в материале издания Оdzadu .

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Телец

Этим знаком зодиака управляет Венера, потому это синоним стабильности и лояльности. Он серьезно относится к своим обязательствам, особенно когда дело касается душевных дел. Наличие Тельца как партнера основывается на желании создать надежную и длительную связь. Его преданность не знает предела, и он сделает все, чтобы защитить свою вторую половинку от всякой беды.

Рак

Этот знак зодиака управляется эмоциональной Луной и отличается своим заботливым и защитным характером. Человек этого знака создает глубокие эмоциональные связи со своим партнером. Владение Рака является продолжением его инстинктов и заботы. Он хочет создать кокон любви и безопасности вокруг своей второй половинки, чтобы она чувствовала себя любимой и одновременно защищенной от внешнего мира.

Скорпион

Представители этого знака зодиака находятся во власти Плутона, который ассоциируется с большой интенсивностью. Эти люди очень страстны и подходят к отношениям с глубоким чувством верности. Владельческие чувства Скорпиона вызваны его интенсивной связью и страхом потерять глубокую эмоциональную связь, которую он сформировал со своей второй половинкой. Его решимость защитить своего партнера является свидетельством глубины его любви и преданности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые не могут отказаться от алкоголя.

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