Дизайнеры назвали 4 бюджетных предмета интерьера, которые сделают ваш дом более стильным и уютным.

Чтобы сделать дом стильным и уютным, вам не нужно вкладывать большие суммы денег. Достаточно правильно вписать некоторые предметы в ваш интерьер.

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Об этом пишет Радиотрек.

Полочки

Полки не всегда дорогие, даже если они изготовлены из высококачественных материалов. Однако они могут служить основой для создания великолепных декоративных композиций, которые придадут вашему помещению уют и домашнюю атмосферу.

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Рамки с любимыми фотографиями

Это довольно бюджетный способ придать особенность вашему интерьеру. Выберите любимые фотографии, распечатайте их в нужном размере и поместите в красивые рамки, подходящие к вашему дизайну.

Гипсовые фигурки

Часто такие фигурки собираются после путешествий или выражают вашу привязанность народному искусству. Это может быть очень индивидуальным и интересным акцентом в интерьере.

Книги

Печатные книги добавляют романтики вашему жилью и привносят стиль в интерьер. Кроме того, это всегда выглядит элегантно и может даже вдохновить вас на чтение.

Напомним, мы уже писали, как стильно оформить кухню.

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