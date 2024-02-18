Для чего на самом деле маленький карман на передней части ваших джинсов

На всех джинсах свыше правого переднего кармана пришитый "пятый" небольшой карманчик. Оказывается, ее история достигает 150 лет, и поначалу она использовалась не для монет или билетов на метро.

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Первый карман появился на модели Levi's 501 в 1873 году. Ее изобретение приписывают Лью Страуссу, а ее первоначальное назначение - безопасное хранение карманных часов у ковбоев, которые большую часть времени проводили в седле, пишет santeplusmag.com.

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Впоследствии карман использовался для разных целей:

Ковбои хранили там капсюли - миниатюрные металлические цилиндры для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии.

Рабочие использовали его для хранения гвоздей или других мелких деталей.

Во время золотой лихорадки в ней прятали маленькие золотые самородки.

Она также использовалась для хранения монет, зажигалок и других мелочей.

Сегодня карманчик на джинсах – это скорее исторический артефакт, чем практический элемент. Ее сохранили, она стала неотъемлемой частью дизайна джинсов и символом их богатой истории.

Интересные факты:

Небольшой карманчик на джинсах иногда называют "пятым карманом", но на самом деле это не так. "Пятым карманом" является задний левый карман, который появился на джинсах Levi's в 1901 году.

Существует легенда, что американский предприниматель Джордж Грант Блейсделл построил одну из реклам зажигалок Zippo на этом кармане. Якобы он запустил в 1930-е годы кампанию со слоганом "Зажигалка! Вот что всегда нужно человеку, каким бы ни было его материальное положение!" и продвигал, что ее можно хранить именно в этом кармане.

Маленький карман на джинсах – это интересный элемент, который напоминает нам о богатой истории этой легендарной одежды.

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