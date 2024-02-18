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Для чего на самом деле маленький карман на передней части ваших джинсов

Былим Елена

Для чего на самом деле маленький карман на передней части ваших джинсов

На всех джинсах свыше правого переднего кармана пришитый "пятый" небольшой карманчик. Оказывается, ее история достигает 150 лет, и поначалу она использовалась не для монет или билетов на метро.

Первый карман появился на модели Levi's 501 в 1873 году. Ее изобретение приписывают Лью Страуссу, а ее первоначальное назначение - безопасное хранение карманных часов у ковбоев, которые большую часть времени проводили в седле, пишет santeplusmag.com.

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Впоследствии карман использовался для разных целей:

  • Ковбои хранили там капсюли - миниатюрные металлические цилиндры для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии.
  • Рабочие использовали его для хранения гвоздей или других мелких деталей.
  • Во время золотой лихорадки в ней прятали маленькие золотые самородки.
  • Она также использовалась для хранения монет, зажигалок и других мелочей.

Сегодня карманчик на джинсах – это скорее исторический артефакт, чем практический элемент. Ее сохранили, она стала неотъемлемой частью дизайна джинсов и символом их богатой истории.

Интересные факты:

Небольшой карманчик на джинсах иногда называют "пятым карманом", но на самом деле это не так. "Пятым карманом" является задний левый карман, который появился на джинсах Levi's в 1901 году.

Существует легенда, что американский предприниматель Джордж Грант Блейсделл построил одну из реклам зажигалок Zippo на этом кармане. Якобы он запустил в 1930-е годы кампанию со слоганом "Зажигалка! Вот что всегда нужно человеку, каким бы ни было его материальное положение!" и продвигал, что ее можно хранить именно в этом кармане.

Маленький карман на джинсах – это интересный элемент, который напоминает нам о богатой истории этой легендарной одежды.

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