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Для чего на входную дверь вешают звонки: народные поверья и предрассудки

Игорь Романько

Зачем колокольчики вешают на входную дверь

По приметам, колокольчик в доме – это талисман, защищающий от неурядиц и притягивающий удачу. В это верили наши предки, и часто это показывается в поп-культуре.

Колокольчик – это не только красивый декоративный элемент, но и талисман, который может принести удачу и защитить от невзгод. Важно правильно выбрать место для колокольчика и придерживаться примет, пишет vcf.vn.ua.

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Основные приметы о колокольчике в доме:

  • Вешать рекомендуется у входной двери, чтобы домочадцы и гости переступали порог со светлыми мыслями, не несли злобу и негатив.
  • Если в доме кто-то заболел, хозяйка должна была трижды позвонить в колокольчик, приближая скорейшее выздоровление.
  • Колокол сигнализировал о важном событии – свадьбе, рождении ребенка, именинах, созывая всех родственников и соседей присоединиться к празднованию.
  • Если в доме дети играют мелодичными колокольчиками, значит, судьба будет нравиться семье. Звук привлекает богатство и благополучие, очищая пространство.

Где можно повесить колокольчик?

  • У входной двери – отгоняет негатив и нечисть.
  • В спальне – для вовлечения любви и гармонии в семейные отношения.
  • У окон – для защиты от болезней.
  • На кухне – для привлечения финансового благополучия.

К чему примета, если найти колокольчик?

  • Находка колокольчика для девушки – это встреча с суженым.
  • Для парня – успешное будущее, исполнение желаний.
  • Для женщины – расстройство в отношениях с мужчиной.
  • Для мужчины – финансовый успех.

К чему примета, если слышен звук колокольчика, которого нет?

  • Для женщины – изменения в личной жизни.
  • Услышать звон после захода солнца – риск несчастного случая, пожара, воровства.
  • Услышать звонок утром или днем – увеличение в семье.

Приметы о том, почему по ночам слышится звук колокольчика

  • Неблагоприятное значение имеет звон ночью. Считается, что все злые духи насылают беды и болезни.
  • Случайно задетый колокольчик – неприятности.
  • Колокольчик зазвонил от ветра или сквозняка – финансовые проблемы.
  • Звук колокольчика от домашнего питомца – болезни и расходы.
  • Колокольчик не перестает звенеть – возможны беды.

Альтернативный взгляд

  • Колокольный звон может предусматривать погоду: звонкий звук – хорошая погода, глухой – дождь.
  • Неожиданный звон колоколов может быть предвестником скорой смерти.
  • Среди моряков не связанный со службой звук колоколов считался сообщением о потерпевшем крушение судна.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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