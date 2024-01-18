Для чего на входную дверь вешают звонки: народные поверья и предрассудки

По приметам, колокольчик в доме – это талисман, защищающий от неурядиц и притягивающий удачу. В это верили наши предки, и часто это показывается в поп-культуре.

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Колокольчик – это не только красивый декоративный элемент, но и талисман, который может принести удачу и защитить от невзгод. Важно правильно выбрать место для колокольчика и придерживаться примет, пишет vcf.vn.ua.

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Основные приметы о колокольчике в доме:

Вешать рекомендуется у входной двери, чтобы домочадцы и гости переступали порог со светлыми мыслями, не несли злобу и негатив.

Если в доме кто-то заболел, хозяйка должна была трижды позвонить в колокольчик, приближая скорейшее выздоровление.

Колокол сигнализировал о важном событии – свадьбе, рождении ребенка, именинах, созывая всех родственников и соседей присоединиться к празднованию.

Если в доме дети играют мелодичными колокольчиками, значит, судьба будет нравиться семье. Звук привлекает богатство и благополучие, очищая пространство.

Где можно повесить колокольчик?

У входной двери – отгоняет негатив и нечисть.

В спальне – для вовлечения любви и гармонии в семейные отношения.

У окон – для защиты от болезней.

На кухне – для привлечения финансового благополучия.

К чему примета, если найти колокольчик?

Находка колокольчика для девушки – это встреча с суженым.

Для парня – успешное будущее, исполнение желаний.

Для женщины – расстройство в отношениях с мужчиной.

Для мужчины – финансовый успех.

К чему примета, если слышен звук колокольчика, которого нет?

Для женщины – изменения в личной жизни.

Услышать звон после захода солнца – риск несчастного случая, пожара, воровства.

Услышать звонок утром или днем – увеличение в семье.

Приметы о том, почему по ночам слышится звук колокольчика

Неблагоприятное значение имеет звон ночью. Считается, что все злые духи насылают беды и болезни.

Случайно задетый колокольчик – неприятности.

Колокольчик зазвонил от ветра или сквозняка – финансовые проблемы.

Звук колокольчика от домашнего питомца – болезни и расходы.

Колокольчик не перестает звенеть – возможны беды.

Альтернативный взгляд

Колокольный звон может предусматривать погоду: звонкий звук – хорошая погода, глухой – дождь.

Неожиданный звон колоколов может быть предвестником скорой смерти.

Среди моряков не связанный со службой звук колоколов считался сообщением о потерпевшем крушение судна.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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