Для чего обрезать сирень осенью: садоводы поделились секретом

Существует важное правило ухода за сиренью – его обрезку следует проводить сразу после цветения. Если же вы решите обрезать сирень осенью, это может отрицательно повлиять на будущее цветение.

Исключение составляют старые кусты, требующие омолаживающей обрезки. Такую процедуру лучше выполнять осенью или зимой (с декабря по начало марта), когда растение находится в покое. Это поможет минимизировать стресс для куста. Об этом пишет ЧП.

Для сильно разросшихся кустов сирени существует два подхода к обрезке:

Поэтапный метод: в течение трех лет ежегодно удалять треть старых веток. Радикальный метод: провести полную обрезку однократно, с последующим интенсивным уходом в течение вегетационного периода.

При поэтапном методе удаляют целые старые стебли или побеги диаметром 5 см и менее. Это стимулирует обновление куста. Важно соблюдать "правила трети" - ежегодно удалять треть старых побегов в течение трех лет.

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После такой обрезки сирень начнет формировать новые ветви снизу, и цветение распространится по всему кусту, а не только на верхушках, как у старых растений.

Если вы выбираете радикальный метод, в следующем сезоне нужно обеспечить сирени усиленный уход, включая подкормки и удобрения для стимуляции нового роста. Однако, обратите внимание, что после такой обрезки вы можете остаться без цветения на один сезон, поскольку сирень формирует соцветия на однолетней древесине.

Для поддержания яркого и обильного цветения рекомендуется оставлять на кусте около 12 побегов в возрасте от 6 до 8 лет. Другие отростки следует удалять, поскольку они могут ослаблять растение и отрицательно влиять на качество цветения.

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