Для чего в стиральную машинку класть яичную скорлупу: странный, но действенный способ

Яичная скорлупа – это продукт, который обычно выбрасывается в помойку. Однако немногие знают, что яичная она быть использована для отбеливания вещей в стиральной машинке.

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Яичная скорлупа содержит кальций, являющийся естественным отбеливателем. Кальций помогает расщеплять молекулы, вызывающие потемнение ткани, пишет Sante Plus.

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Чтобы использовать яичную скорлупу для отбеливания вещей в стиральной машинке, нужно скорлупу тщательно помыть, высушить и перемолоть в блендере.

Затем порошок засыпьте в хлопчатобумажный мешочек из светлой ткани и туго завяжите или зашейте его.

Во время стирки положите мешочек с яичной скорлупой в барабан стиральной машинки. Выберите режим стирки с горячей водой (не менее 60 градусов Цельсия).

Яичная скорлупа поможет отбелить вещи из белой ткани, а также выведет пятна.

Однако следует помнить, что яичная скорлупа не может отбелить вещи с сильно загрязненными или пожелтевшими пятнами.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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