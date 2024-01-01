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Для детей и взрослых: рецепт безалкогольного глинтвейна

Цихоцкая Мария

Для детей и взрослых: рецепт безалкогольного глинтвейна

Зимой так приятно согреться тёплым напитком. А если этот напиток еще и ароматен и вкусен, то это вообще прекрасно. Глинтвейн – это один из самых популярных зимних напитков. Но что делать, если вы не пьете алкоголь? Или если у вас есть дети, которым нельзя давать алкоголь? Не беспокойтесь, есть множество рецептов безалкогольного глинтвейна.

Его рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

  • 750 мл гранатового сока
  • 1/2 апельсина
  • 1/2 лимона
  • 1/2 яблока
  • 2 палочки корицы
  • 2 шт. бадьяну
  • по вкусу имбиря в порошке
  • 1 шт. гвоздики
  • 3 шт. кардамона

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Приготовление:

  1. Нарежьте апельсин, лимон и яблоко тонкими ломтиками.
  2. Переложите ломтики фруктов в кастрюлю и добавьте специи.
  3. Залейте фрукты гранатовым соком.
  4. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.
  5. Проварить на среднем огне в течение 2-3 минут.
  6. Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться 5-10 минут.

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