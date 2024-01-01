Для детей и взрослых: рецепт безалкогольного глинтвейна
Зимой так приятно согреться тёплым напитком. А если этот напиток еще и ароматен и вкусен, то это вообще прекрасно. Глинтвейн – это один из самых популярных зимних напитков. Но что делать, если вы не пьете алкоголь? Или если у вас есть дети, которым нельзя давать алкоголь? Не беспокойтесь, есть множество рецептов безалкогольного глинтвейна.
Его рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
- 750 мл гранатового сока
- 1/2 апельсина
- 1/2 лимона
- 1/2 яблока
- 2 палочки корицы
- 2 шт. бадьяну
- по вкусу имбиря в порошке
- 1 шт. гвоздики
- 3 шт. кардамона
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Приготовление:
- Нарежьте апельсин, лимон и яблоко тонкими ломтиками.
- Переложите ломтики фруктов в кастрюлю и добавьте специи.
- Залейте фрукты гранатовым соком.
- Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.
- Проварить на среднем огне в течение 2-3 минут.
- Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться 5-10 минут.
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