Для фанаток минимализма: маникюр в стиле bubble bath

Bubble bath – это маникюр, получивший свое название благодаря сходству с пеной в сауне. Он состоит из двух слоев: прозрачного розового и молочно-прозрачного.

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Об этом пишет life24.ua.

Мастерица нейл-арта Стефани Стоун рассказала, что bubble bath – это те же ранее популярные "ногти супермодели" или "ногти богатых девушек". Такое название более современное, но дизайн не изменился. Bubble bath – это всегда актуальный и стильный маникюр, который подойдет любой девушке.

Эксперт из маникюра Галдина Хименес добавила, что bubble bath достаточно прост в исполнении. Для его создания не требуется много материалов и времени. К тому же этот маникюр не требует частого обновления.

Как выбрать цвет для bubble bath

Стефани Стоун советует остановиться на прозрачном розовом оттенке, близком к цвету натурального ногтя. С таким цветом легко будет избежать ошибки. А чтобы эффект был еще лучше, покройте им ногти дважды.

Bubble bath можно использовать не только для создания однотонного маникюра. С этим видом покрытия можно производить и французский маникюр. Для этого нужно просто нанести молочно-прозрачный цвет на кончик ногтя.

Напомним, мы уже писали, как выглядит маникюр в стиле "old money".

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