Для хозяев с чувствительным носом: топ пород собак без запаха

Для многих, кто планирует завести собаку, наличие или отсутствие характерного "собачьего" запаха играет немаловажную роль. Хотя все собаки имеют свой естественный аромат, она может изменяться в зависимости от ухода, рациона и условий содержания.

В то же время, некоторые породы известны своей приятной или почти незаметной запаховой особенностью даже без частых ванн и дезодорантов. Об этом пишет Новый Доктор.

Вот подборка из пяти пород, которые идеально подойдут тем, кто хочет сохранить чистоту в доме и одновременно иметь верного четырехлапого друга.

Басенджи

Представители этой породы родом из Африки известны не только не лающим, но и исключительной чистотой. Басенджи сами себя вылизывают, подобно котам, и почти не обладают характерным запахом. Благодаря этому они – отличный выбор для квартирного содержания или для людей, чувствительных к запахам.

Пудель

Шерсть пуделей напоминает человеческие волосы, так что они почти не линяют и не имеют резкого запаха. Нуждаются в регулярном груминге, но результат того стоит: их шерсть не задерживает посторонние запахи, а после мытья остается нейтральной или приятно пахнет шампунем. К тому же пудели — чрезвычайно умные и послушные.

Мальтезе (мальтийская болонка)

Эта маленькая декоративная порода с роскошной белой шерстью не имеет подшерстка, а значит меньше шансов распространять запах мокрой собаки. При регулярном уходе шерсть мальтезе остается чистой и имеет легкий, почти неуловимый аромат свежести.

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Уиппет

Эти стройные и грациозные собаки с короткой, гладкой шерстью не только элегантны, но и удивительно чисты. У иппетов нет подшерстка, поэтому почти не пахнут даже после прогулок. Они отлично подходят для домашнего содержания – минимум шерсти, максимум комфорта.

Португальская водяная собака

Хотя эта порода обожает воду, ее плотная, вьющаяся шерсть не впитывает влагу так сильно, как у многих других собак. Это позволяет избежать неприятного запаха даже после купания. Конечно, регулярный уход обязателен, но в нормальных условиях эта порода остается одной из самых приятных на обоняние.

Запах собаки – это не только вопрос гигиены, но и наследственности. Поэтому, выбирая породу, следует учитывать не только внешность и характер, но и особенности повседневной жизни. Ибо приятный природный аромат может стать еще одним аргументом "за" в решении завести именно этого хвостатого друга.

Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.

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