Для иммунитета и против болезней: как приготовить мегавитаминный чай из облепихи

Облепиха – это кустарник, растущий в умеренном климате по всему миру. Его плоды, листья и кора обладают многими полезными свойствами, благодаря чему облепиха используется в народной медицине на протяжении веков.

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Польза облепихового чая

Облепиховый чай – это вкусный и полезный напиток, который можно приготовить из свежих или сушеных облепиховых ягод. Он содержит много витаминов, минералов и других полезных веществ, которые оказывают ряд положительных воздействий на организм человека.

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Облепиха содержит много витаминов C, E и A, являющихся мощными антиоксидантами. Они помогают оградить организм от вредного воздействия свободных радикалов, что может привести к развитию различных заболеваний.

Также облепиха является богатым источником витамина A, необходимого для нормального функционирования зрения. Употребление облепихового чая может помочь улучшить состояние кожи, сделав ее более эластичной и увлажненной.

Облепиха обладает и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь в лечении различных заболеваний. А еще плоды облепихи содержат фенольные соединения, которые могут помочь снизить уровень холестерина в крови.

Противопоказания

Облепиховый чай безопасен для большинства людей. Однако его следует с осторожностью употреблять людям с гипертонией, поскольку он может повышать артериальное давление.

Как приготовить чай из облепихи.

Издание iamchef.com.ua поделилось рецептом облепихового чая.

Ингредиенты:

облепиха (ягоды свежие или замороженные) – 5 ст. л.;

корень имбиря тертый – 1-2 ч. л. ложки;

гвоздика – 2-3 шт.

кардамон – 4 стручка;

палочка корицы – с желанием;

мед или сахар – по своему вкусу.

Чистые ягоды облепихи нужно растереть и положить в заварник. Очищенный имбирь натираем на мелкой терке и кладем в кастрюлю, добавляем специи и заливаем литром кипятка, настаиваем 10 минут. Затем влейте этот раствор в заварник до облепиховых ягод. Мед можно добавлять в чай, когда он охладится до 40 градусов.

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