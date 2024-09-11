Для лучших осенних образов: обувь, которая подойдет как к юбкам, так и джинсам

Осенняя обувь должна быть не только удобной, но и универсальной, поскольку погода в этот период слишком изменчива. Особо уделяйте внимание, выбирая обувь, чтобы она была размером в размер, чтобы не натирало и не давило в пальцы.

Профессиональная стилистка Марина Ингварссон показала пять трендов обуви, на которые следует обратить внимание этой осенью. Советами эксперта поделилось издание whowhatwear.com.

Вас также заинтересует: Основа гардероба каждой модницы: что такое капсульный гардероб и как его создать

Балетки – такая обувь вневременная, ее носят такие звезды как Кэти Холмс и Дженнифер Лопес.

Квадратный носок – стилистка говорит, что в этом сезоне такая обувь возвращается в центр внимания. Она рекомендует попробовать обувь с квадратным носком, имеющим массивный каблук.

Сапоги выше колена – любимцы известной певицы Тейлор Свифт. Они удлиняют ноги и идеальны для повседневных дел. Их можно совмещать с юбками, шортами, платьями и тесными джинсами.

Пушистые текстуры – обувь со вставками из меха. Идеальны для поздней, но сухой осени. Эта тыльная обувь универсальна для любого образа.

Слингбеки – Марина Ингварссон называет их "самой практичной обувью", которая является "обязательной для этого сезона".

Она добавила: "Слингбеки носят все – от Кейт Миддлтон до королевы Летиции. Это гениальный способ выглядеть роскошно, не травмируя при этом ноги. Стиль заключается в сочетании элегантности с практичностью. Идеально подходят под мешковатые джинсы или широкие брюки".

Мощная обувь на осень от InStyle

Модная обувь на осень 2024. Источник: Getty Images

Модная обувь на осень 2024. Источник: Getty Images

Модная обувь на осень 2024. Источник: Getty Images

Модная обувь на осень 2024. Источник: Getty Images

Модная обувь на осень 2024. Источник: Getty Images

Раньше мы рассказывали о стрижках, которые могут изменить овал лица и прибавить молодости женщинам за 60.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!