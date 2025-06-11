Для любителей тишины: топ пород спокойных собак

Если вы мечтаете о собаке, но вас настораживает постоянный лай, стоит обратить внимание на породы, которые обычно ведут себя более спокойно. Есть десять пород, отмечаемых сдержанным характером и редко громко подаваемых.

Таких собак смело можно заводить даже в квартире. Об этом пишет Scotsman.

1. Французский бульдог

Эти компактные питомцы идеально подходят для городской жизни. Они не нуждаются в много пространстве и обычно молчаливы, поэтому не будут мешать соседям.

2. Шиба-ину

Японская порода известна своей независимостью и интеллектом. Шиба-ину лает только в случаях, когда это действительно необходимо, например, если замечает что-то необычное.

3. Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Тихая, ласковая и уравновешенная порода. Спаниель может сообщить о приходе гостей, но в большинстве своем ведет себя очень сдержанно, в отличие от многих других мелких собак.

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4. Доберман

Хотя доберманы — отличные охранники, в повседневной жизни они не подвержены лишнему шуму. Они лают только в случае угрозы.

5. Басенджи

Это одна из немногих пород, которая практически не лает. Вместо того чтобы подавать голос, басенджи иногда издает необычные мягкие звуки, похожие на йодирование.

6. Виппет

Эти грациозные собаки очень спокойны и ласковы. Они редко лают и не проявляют сторожевых инстинктов, так что не стоит ожидать от них охраны дома.

7. Английский бульдог

Известные своим спокойным нравом, бульдоги большую часть дня проводят в дремоте. Это одна из самых тихих пород, не требующая больших пространств.

8. Ши-цу

Небольшая, нежная и очень привязанная к хозяину собачка. Она охотно будет сидеть у вас на коленях и не будет лишний раз лаять без причины.

9. Дирхаунд

Эти величественные охотники обладают спокойной натурой и не подвержены шуму. Они могут подать голос только если хотят вас о чем-то предупредить.

10. Бернский зенненхунд

Большая, но очень кроткая собака. Она лает только в ответственных ситуациях — если кто-нибудь из близких в опасности или в случае угрозы.

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