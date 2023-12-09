Для маленьких гурманов: как правильно замораживать продукты для детского прикорма

Врачи-педиатры рекомендуют избегать включения консервированных продуктов в рацион детей и, по возможности, добавлять в питание пищу, приготовленную из предварительно замороженных ингредиентов. Поэтому если у вас есть возможность, создайте запасы не только в холодильнике, но и в морозильной камере. Это касается не только продуктов, но готовой пищи.

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Об этом пишет Shuba.

Правила замораживания продуктов следующие:

Перед загрузкой продуктов питания убедитесь, что морозильная камера сухая и чистая. Лучше всего замораживать продукты, особенно фрукты и овощи, при температуре от -18 °C до -23 °C. При таких условиях они могут сохраняться до 12 месяцев.

Температура замораживания может быть в пределах от 0 °C до -8 °C, при этом срок хранения составляет до 3 месяцев.

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Сроки хранения в морозильной камере при замораживании при температуре от -18°C до -23°C:

Изделия из муки: от 30 до 90 дней.

Готовые блюда (жареные, тушеные, вареные): от 30 до 90 дней.

Фрукты: от 90 до 180 дней.

Овощи: от 90 до 360 дней.

Зелень: от 90 до 120 дней.

Свежее мясо и рыба: от 90 до 360 дней.

Мясные изделия (колбаса, сосиски): от 30 до 180 дней.

Фаршированный болгарский перец (с сырым фаршем): от 90 до 180 дней.

Важно, чтобы морозильная камера имела стабильное электроснабжение, а продукты не подвергались разморожению и повторной заморозке для достижения максимального срока хранения.

Напомним, мы уже писали, как правильно замораживать овощи, грибы и зелень.

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