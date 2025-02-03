Для настоящих эстетов: топ самых красивых пород кошек в мире

Определение красоты не только у людей, но и у животных можно осуществить с помощью золотого сечения математического соотношения, используемого для анализа гармоничности пропорций.

Ресурс Cats.com обнародовал рейтинг самых гармоничных пород кошек. Исследователи измеряли соотношение расстояний между ключевыми точками морды – глазами, носом и ртом – чтобы оценить соответствие кошачьих лиц золотому сечению. В результате были определены три породы, имеющие идеальные пропорции.

1. Норвежская лесная кошка

Норвежская лесная. Источник: cats.com

Эта величественная порода с густой длинной шерстью считается одной из самых древних. Ее история берет начало в Скандинавии более 1000 лет назад. Считается, что эти кошки упоминались в скандинавских сагах и сопровождали викингов.

Норвежские лесные кошки отличаются большими размерами – их вес может достигать 9 кг, а высота – 40 см.

Покупка представителя этой породы обойдется в $900–1500.

2. Российская голубая

Российская голубя. Источник: cats.com

Первые упоминания об этой породе датируются 1860 годом, когда ее отвезли из Архангельска в Великобританию. Русские голубые кошки быстро приобрели популярность среди европейской знати, а Екатерина II даже подарила одного из представителей породы британской королевской семье.

Эти кошки известны не только своей красотой, но и высоким интеллектом – они могут научиться открывать двери, приносить игрушки и запоминать запрещенные места в доме.

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Стоимость котенка этой породы стартует от $1000 и может достигать $1700.

3. Мэнкс

Менкс. Источник: cats.com

Мэнкс – одна из самых редких и старейших пород, происходящая с острова Мэн у побережья Англии. Известные своей бесхвостью эти кошки считаются символами удачи.

Несмотря на свою компактность, менксы очень игривые, общительные и преданные хозяевам. Они требуют много внимания и активности, но становятся замечательными компаньонами.

Цена представителя этой породы колеблется от $500 до $1500 в зависимости от окраски.

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