Для настоящих любителей чистоты: топ пород котов, которые не линяют и не имеют запаха

"Кто из нас хоть раз не мечтал об идеальном домашнем любимце, который не оставляет после себя ни одной шерстинки? Оказывается, селекционеры уже много лет работают над этой проблемой.

И хотя пока не выведена порода, которая абсолютно не линяла бы и не имела никакого запаха, выбор уже достаточно широк. Об этом пишет zoogurman.

Наиболее близкие к идеалу чистюль – голые кошки. Сфинксы, бамбино, эльф, двельф – эти породы не только не линяют, но и обладают минимальным специфическим запахом. Их кожу легко ухаживать с помощью влажных салфеток.

Сфинкс. Источник: Википедия

Бамбино. Источник: Википедия

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Также стоит обратить внимание на рексов с их вьющимся мехом, который практически не линяет. Российские голубые, нибелунги, бенгалы, сиами и другие породы отличаются равномерной линькой в течение года, что значительно облегчает уход за ними.

Рекс. Источник: Википедия

Выбирая кота, помните, что отсутствие шерсти – это не единственный критерий. Каждая порода имеет свои особенности характера и внешнего облика. Поэтому перед тем, как завести пушистого друга, тщательно изучите информацию о разных породах."

Напомним, в Румынии объявили о новой породе кошек, получивших название трансильванских.

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