Для романтического вечера: топ фильмов о влюбленности популярного парня и простой девушки
Мы все увлекаемся историями, где герои одолевают жизненные вызовы ради настоящей любви. Особенно вдохновляют сюжеты, где популярный парень влюбляется в скромную девушку.
РБК-Украина подготовила подборку из 10 фильмов, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.
- Фанатки на завтрак не остаются
Комедийная мелодрама о музыканте, который случайно знакомится с фанаткой после концерта. .
2. Звездная болезнь
Молодая девушка работает в агентстве, которое обслуживает звезд, и неожиданно влюбляется в популярного актера.
3. Спеши любить
Популярный школьник Лендон после необдуманного поступка вынужден сотрудничать со скромной отличницей Джейми. Она соглашается помочь ему, но при условии: "Не влюбляйся в меня".
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4. Монте-Карло
Грейс всегда мечтала о путешествии в Париж. Но поездка с подругами превращается в настоящее приключение, когда одну из девушек путают с богатой наследницей.
5. Жестокие игры
Себастьян и Катрин развлекаются интригами, но на этот раз они выбирают цель дочь директора школы, которая обещала сохранить свое целомудрие до брака.
6. Золушка
Классическая сказка оживает в драматической истории об Элизе, которая одолевает все невзгоды, сохраняя доброту.
7. Как выйти замуж за миллиардера
Ким устраивается работать на горнолыжном курорте, чтобы заработать деньги. Она знакомится с сыном владельца, который приехал отдохнуть с подругой.
Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.
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