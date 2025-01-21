Для романтического вечера: топ фильмов о влюбленности популярного парня и простой девушки

Мы все увлекаемся историями, где герои одолевают жизненные вызовы ради настоящей любви. Особенно вдохновляют сюжеты, где популярный парень влюбляется в скромную девушку.

РБК-Украина подготовила подборку из 10 фильмов, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.

Фанатки на завтрак не остаются

Комедийная мелодрама о музыканте, который случайно знакомится с фанаткой после концерта. .

2. Звездная болезнь

Молодая девушка работает в агентстве, которое обслуживает звезд, и неожиданно влюбляется в популярного актера.

3. Спеши любить

Популярный школьник Лендон после необдуманного поступка вынужден сотрудничать со скромной отличницей Джейми. Она соглашается помочь ему, но при условии: "Не влюбляйся в меня".

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4. Монте-Карло

Грейс всегда мечтала о путешествии в Париж. Но поездка с подругами превращается в настоящее приключение, когда одну из девушек путают с богатой наследницей.

5. Жестокие игры

Себастьян и Катрин развлекаются интригами, но на этот раз они выбирают цель дочь директора школы, которая обещала сохранить свое целомудрие до брака.

6. Золушка

Классическая сказка оживает в драматической истории об Элизе, которая одолевает все невзгоды, сохраняя доброту.

7. Как выйти замуж за миллиардера

Ким устраивается работать на горнолыжном курорте, чтобы заработать деньги. Она знакомится с сыном владельца, который приехал отдохнуть с подругой.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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