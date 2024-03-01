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Для следящих за фигурой: рецепт салата из капусты и огурца "Артемида"

Цихоцкая Мария

Для следящих за фигурой: рецепт салата из капусты и огурца 'Артемида'

Хотите получить не только питательные вещества, но следить за фигурой? Вам одинаково важны и вкус блюда, и его эстетический вид? Этот салат создан именно для вас! Мы назвали его в честь Артемиды – стройной и выносливой богини охоты. Об этом пишет Shuba.

Требуемые ингредиенты:

  • 1/3 белокочанной капусты
  • 1/2 ч. л. соли
  • 2 свежих огурца
  • 1/2 луковицы
  • 1 ч. л. рисового уксуса
  • 1/3 красноголовой капусты
  • 1 морковь
  • 20 г грецких орехов
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. меда
  • 2 ст. л. горчицы
  • 1 ч. л. соевого соуса

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Приготовление:

  1. Помойте и измельчите белокочанную капусту.
  2. Вымойте огурцы, нарежьте ломтиками, посыпьте солью и оставьте в миске на несколько минут.
  3. Нашинкуйте 1/2 луковицы и залейте холодной водой.
  4. Натрите 1 морковь на терке.
  5. Так же измельчите 1/3 красноголовой капусты.
  6. Сцедите жидкость с огурцов и добавьте их в другие овощи.
  7. Добавьте измельченные орехи и чеснок.
  8. Смешайте масло, мед, горчицу и соевый соус и добавьте в салат.
  9. Перемешайте все вместе и подавайте.

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