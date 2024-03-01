Для следящих за фигурой: рецепт салата из капусты и огурца "Артемида"
Хотите получить не только питательные вещества, но следить за фигурой? Вам одинаково важны и вкус блюда, и его эстетический вид? Этот салат создан именно для вас! Мы назвали его в честь Артемиды – стройной и выносливой богини охоты. Об этом пишет Shuba.
Требуемые ингредиенты:
- 1/3 белокочанной капусты
- 1/2 ч. л. соли
- 2 свежих огурца
- 1/2 луковицы
- 1 ч. л. рисового уксуса
- 1/3 красноголовой капусты
- 1 морковь
- 20 г грецких орехов
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. меда
- 2 ст. л. горчицы
- 1 ч. л. соевого соуса
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Приготовление:
- Помойте и измельчите белокочанную капусту.
- Вымойте огурцы, нарежьте ломтиками, посыпьте солью и оставьте в миске на несколько минут.
- Нашинкуйте 1/2 луковицы и залейте холодной водой.
- Натрите 1 морковь на терке.
- Так же измельчите 1/3 красноголовой капусты.
- Сцедите жидкость с огурцов и добавьте их в другие овощи.
- Добавьте измельченные орехи и чеснок.
- Смешайте масло, мед, горчицу и соевый соус и добавьте в салат.
- Перемешайте все вместе и подавайте.
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