Для тех, кто не любит шапки: топ самых модных образов с платком

Холодный сезон этого года диктует новые правила элегантности – шерстяной платок становится незаменимым аксессуаром для модниц от Скандинавии до Франции. Этот головной убор предлагает не только надежную защиту от прохлады, но и придает образу утонченности и шарма.

Стильные луга с платком. Источник: Voque

Эволюция трендов началась во время Парижской недели моды, где street style героини продемонстрировали утонченные способы ношения платков. Сначала царили атласные модели с ярким ColorBlock и леопардовым принтом, модницы изящно завязывали под подбородком. Об этом пишет voque.

Стильные луга с платком. Источник: Voque

С похолоданием стиль трансформировался: на смену разноцветным пришли сдержанные однотонные оттенки – благородный зеленый, классический бежевый и элегантный серый. Неизменным остался любимый прием – аккуратный узел или застежка под подбородком.

Стильные луга с платком. Источник: Voque

Для тех, кто не готов инвестировать в платок, есть стильная альтернатива – объемный шарф. Его можно носить как самостоятельный головной убор или креативно накидывать на кепку, создавая многослойный образ.

Стильные луга с платком. Источник: Voque

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Ключевые характеристики модного аксессуара сезона:

Натуральные материалы (шерсть, атлас)

Favorited цветовая гамма: зеленый, бежевый, серый

Вариативность ношения: узел, застежка под подбородком

Дополнение верхней одежды: пальто, плотные жакеты

Тренд подтверждает, что головной убор – это не только способ защиты от холода, но и важный элемент личного стиля.

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