Для вашего здоровья: Какие вещи рекомендуют стирать при температуре 90 градусов

Многие из нас стремятся сэкономить энергию, поэтому часто выбирают стирку при низких температурах. Однако это может быть не самое лучшее решение для нашей одежды и стиральной машины.

Видео дня

Высокая температура стирки может быть полезна для удаления бактерий, предотвращения распространения инфекций и очистки стиральной машины. Однако она также может повредить ткань и привести к усадке или потускнению цвета, пишет helpservice.kiev.ua.

Читайте также: Почему стоит отказаться от бельевого кондиционера при стирке полотенец, и что делать, чтобы они были мягкими как можно дольше

Вот рекомендации по температуре стирки для разных типов одежды:

Белый хлопок, белье

Белый хлопок и белье могут выдерживать высокие температуры стирки. Рекомендуется стирать их при температуре 90 градусов или выше, чтобы удалить бактерии и пятна.

Цветные ткани

Большинство цветных тканей можно стирать при температуре 60 градусов. Однако некоторые ткани, такие как шелк, шерсть или синтетические ткани могут повредиться при высоких температурах. В таких случаях рекомендуется стирать их при температуре 30-40 градусов.

Нежные ткани

Шелк, шерсть и другие более деликатные ткани следует стирать при низких температурах. Рекомендуется стирать при температуре 30-40 градусов, а также использовать специальные моющие средства для деликатных тканей.

Спортивная одежда

Спортивная одежда часто производится из синтетических тканей, которые могут повредиться при высоких температурах. Рекомендуется стирать спортивную одежду при температуре 30-40 градусов.

Одежда для детей

Одежда для детей следует стирать при высоких температурах, чтобы удалить бактерии и аллергены. Рекомендуется стирать детскую одежду при температуре 60 градусов или выше.

Постельное белье

Постельное белье также следует стирать при высоких температурах, чтобы удалить бактерии и аллергены. Рекомендуется стирать постельное белье при температуре 60 градусов или выше.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!