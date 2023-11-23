До 50 см снега: украинцев предупредили о снегопадах и гололеде

Украинцев предупредили о непогоде, которая продлится 26-27 ноября. В некоторых регионах синоптики прогнозируют сильные снегопады и дожди.

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Снегопады до 50 см ожидаются в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях и столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В свою очередь в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица. Прирост снежного покрова может достичь 20-30 см, местами 40-50 см.

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"В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут значительные дожди. В северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В ГСЧС призывали быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности. По возможности следует воздержаться от дальних путешествий.

Напомним, в Киеве могут применять графики отключений света из-за погодных условий. По словам директора Центра исследований энергетики, сейчас очень много разных сценариев развития событий.

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