До неприятностей и не только: чего ожидать, если порвалась одежда

Наши предки верили, что одежда рвется не просто так. Что означает появление дыры на брюках или кофте подскажет Время Действий.

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Если рвется одежда, это может указывать на трудности в материальном плане, свидетельствуя о неспособности разумно управлять деньгами.

Отметки от огня или пепла на одежде могут предсказывать проблемы с законом и побуждают пересмотреть образ жизни. Рваная подкладка обещает измены или проблемы в личной жизни. Разорванная одежда может предсказывать неприятности на работе или конфликты в бизнесе.

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Испорченные застежки или пуговицы также имеют свое значение. Например, сломанная молния на верхней одежде свидетельствует о поступлении глобальных изменений в личной жизни. Если от пальто оторвалась пуговица, это может сигнализировать о неожиданном начале серьезного романа с глубокими чувствами. Выпавшая заклепка может предвещать неприятные разговоры или сплетни. Оторванная нашивка может сигнализировать о серьезных недоразумениях в деловом окружении.

Также есть приметы, связанные с различием швов на одежде. Разойдясь по швам, штаны могут предусматривать серьезные неприятности. Если треснул шов на рубашке, это может свидетельствовать о получении важной информации, полезной для личного благополучия. Порванные перчатки могут предсказывать серьезную ссору с близким человеком.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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