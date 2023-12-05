До потери родственников: Почему нельзя ходить в одном носке и обутым на ногу

Украинцы всегда уделяли внимание мелочам и приметам, связанным с их повседневной жизнью. Одной из таких примет является убеждение, что хождение в одном носке или одном ботинке может привести к негативным последствиям.

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Самое распространенное толкование этой приметы связано с расставанием, часто трагическим, пишет OBOZREVATEL. По народному убеждению, тот, кто ходит в одном носке или одном ботинке, рано или поздно потеряет ближайших родственников – мать, отца или обоих.

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Парные вещи ассоциируются с родительским союзом. Разбив их, можно, по верованию, нарушить гармонию отношений между матерью и отцом. Это может указывать на возможное расставание или наоборот на чрезмерную близость, что предполагает угрозу потери кого-то из пары.

Хождение в одном ботинке также связано с длительным одиночеством. Эта примета особенно опасна для женщин, указывая на возможность длительного одиночества. Также, по преданию, лучше ходить босиком, чем в одном ботинке.

Так как выбранная обувь и чулочные изделия ассоциируются с ногами, распаренные вещи могут переноситься на путь жизни. Хождение в одном ботинке может, по поверью, вызвать потерю памяти и привести к тому, что человек не сможет вспомнить дорогу домой.

Увидеть распаренные носки или ботинки во сне могут предвещать конфликт или разоблачение секрета против воли сновидца. Временное хождение в одном носке во сне может сигнализировать о неудачном походе или отпуске.

Верите ли вы в них или нет, но такие народные приметы оставляют свой след в представлении людей и могут влиять на их поступки в повседневной жизни.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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