До слез на глазах: топ лучших сериалов о семье и любви

Семейные отношения – это нескончаемый поток эмоций, радости, вызовов и драматических поворотов. Именно поэтому они становятся центральной темой многих современных сериалов, заставляющих зрителей задуматься о любви, доверии, поддержке и трудностях семейной жизни.

РБК-Украина подготовил для вас подборку из лучших сериалов о семье и отношениях, покоривших сердца зрителей по всему миру. Эти сериалы действительно достойны внимания и потраченного времени.

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Большая любовь (Big Love, 2006-2011)

Американский драматический сериал о жизни Билла Хенриксона – успешного предпринимателя из Юты, придерживающегося полигамии. Балансируя между тремя женами, детьми, бизнесом и давлением общества, он пытается найти гармонию в этой сложной семейной жизни.

Ты – воплощение порока (You're the Worst, 2014-2019)

Эта саркастическая романтическая комедия разрушает классические представления о любви. Главные герои – циничная пиарщица Гретчен и эгоистический писатель Джимми – убеждены, что серьезные отношения не для них. Однако их бурный, хаотический роман доказывает, что настоящая любовь может зародиться даже там, где ее совсем не ожидали.

Любовники (The Lovers, 2014-2019)

Телеведущий Шеймус получает желаемое повышение, но с нюансом – он должен вести свою программу не в Лондоне, а в Белфасте. Там он встречает Джанет – остроумную, но безработную сотрудницу супермаркета, только что потерявшую работу. Их совершенно разные миры начинают пересекаться в неожиданных ситуациях, а их отношения – это настоящий водоворот комических моментов, конфликтов и романтики.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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