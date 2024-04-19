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До свидания, диета! Вкусные косички с сыром и базиликом
Для теста:
• 500г муки
• 1 ст.л. сухих дрожжей или 25 г свежих
• 2 столовые ложки сахара
• 240 мл теплого молока
• 2 яйца
• 1 ч.л. соли
Для начинки:
• 120 г сливочного масла
• букет из базилика
• 2 зубчика чеснока
• 2 г соли
• 150 г твердого сыра (у меня пармезан)
Смешать ингредиенты теста и вымешивать в среднем режиме 14 минут. Тесто должно быть липким. После перемешивания накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 1,5 часа. Достать тесто, разделить на 3 части и каждую часть отдельно раскатать.
Для начинки перебить в блендере и нанести тонким слоем на тесто, сверху посыпать сыром. Скручиваем шарики. Смазываем сверху яйцом. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 25 минут.