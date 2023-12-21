Добавьте этот ингредиент, чтобы правовой салат стал лучше: рецепт к новому году

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Игорь Романько

Как приготовить крабовый салат с сыром

Салаты с крабовыми палочками – это всегда вкусно и быстро. Они подходят как для праздничного стола, так и для повседневного обеда или ужина.

Вот рецепт вкусного салата с крабовыми палочками, плавленым сыром и кукурузой от кулинарки Тати Чудновой, которым она поделилась у себя в Instagram.

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Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек
  • 2 яйца
  • 100 г плавленого сыра
  • 100 г консервированной кукурузы
  • зеленый лук по вкусу
  • майонез по вкусу

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки отварите или разморозьте и нарежьте кубиками.
  2. Яйца отварите, остудите и натрите на терке.
  3. Плавленый сыр натрите на терке.
  4. Зеленый лук мелко нашинкуйте.
  5. Соберите салат слоями:
    • Крабовые палочки
    • Майонез
    • Плавленый сыр
    • Майонез
    • Яйца
    • Майонез
    • Кукуруза
    • Майонез
    • зеленый лук
  6. Украсьте салат по вкусу.

Советы:

  • Для большего вкуса можно добавить в салат немного тертого чеснока или свежего огурца.
  • Если вы не любите кукурузу, ее можно заменить другими овощами, например, морковью, капустой или луком.
  • Для более нежного вкуса майонез можно заменить сметаной или йогуртом.

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