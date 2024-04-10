Добавят объем и пышность: три прически для тонких волос

Мирная Хосе, парикмахер-стилист с многолетним опытом, поделилась тремя простыми и быстрыми прически, которые помогут обладательницам тонких волос сделать его пышными и объемными. Эти прически легко сделать в домашних условиях. Они подходят для всех типов волос. Об этом пишет Express.

Прическа 1

Сделайте начес на макушке и чуть ниже, чтобы волосы дольше держали объем.

Закрепите начесанные волосы шпильками.

Завяжите волосы на макушке, чтобы не мешало.

Расчешите часть волос на макушке, разделите на две части, скрутите волосы и закрепите шпилькой.

Осторожно поднимите верхнюю часть секции, чтобы добавить высоты.

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Прическа 2

Сбрызните кончики волос лаком для волос.

Нагрейте плойку и сделайте случайные завитки.

Зафиксируйте прическу лаком для волос.

Прическа 3

Нажмите текстурированные закрученные пряди для добавления объема.

Закрепите накрученную прядь волос шпильками.

Начесуйте волосы, чтобы они выглядели пышнее.

Совет:

Используйте плойку диаметром 1,5 дюйма, чтобы получить хорошую завивку.

Наносите лак для волос на волосы послойно, чтобы они не потеряли объем.

Напомним, эксперты по красоте показали прическу, которая станет хитом лета 2024 года.

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