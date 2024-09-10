Долго держат форму: три осенние стрижки, которые помогут выглядеть на 10 лет моложе

Если вы хотите обновить свой образ и выглядеть моложе, стрижка – самый простой и быстрый способ добиться этого. Стилисты советуют три прически, которые отвечают этим запросам.

Такие стрижки могут сохранять форму до 8 месяцев, красиво отрастают и скрывают морщинки, делая вас визуально моложе. Команда UAportal рассказывает о трех самых популярных омолаживающих стрижках, которые станут трендом этой осенью 2024 года.

Удлиненная бикси

Бикси сочетает элементы классических стрижек боб и пикси, становясь идеальным вариантом для женщин, стремящихся к существенным изменениям в своем образе. Эта прическа придает молодости, элегантности и изысканности каждой женщине. Удлиненная версия обеспечивает волосам невероятный объем, придавая динамичности и легкости общему стилю. Особенностью стрижки является косая челка, которая помогает скрыть морщины и скорректировать форму лица, уменьшая чрезмерный объем в нижней части.

Удлиненный бикси не требует сложной укладки и может сохранять свою форму до 8 месяцев. Для того чтобы пряди ложились правильно, можно использовать легкий спрей, который придаст структурности волосам без их обременения.

Текстурированный боб

Эта многослойная стрижка с градуированными прядями уже стала классикой благодаря своей способности делать образ элегантным, младшим и утонченным. Ее популярность по всему миру объясняется универсальностью, ведь она подходит каждой женщине. Текстурированный боб обладает омолаживающим эффектом, придает волосам объем и делает общий стиль более легким и свежим. Особенно рекомендована обладательницам тонких волос, такая стрижка зрительно увеличивает густоту и придает здоровый вид.

Прическа сохраняет форму в течение нескольких месяцев, поэтому частые визиты к парикмахеру не понадобятся. К тому же она не нуждается в сложной укладке – после мытья достаточно просто высушить волосы, взбить легонько руками – и ваш непревзойденный образ готов.

Филированные кончики

Этой осенью стрижки снова становятся настоящим трендом, и вот почему. Прическа с "рваными" концами придает образу смелости и легкой халатности, что создает омолаживающий эффект. Филированные пряди придают волосам правильной формы, что делает такую стрижку идеальной для обладательниц непослушных локонов. Они подходят к любой форме лица, поэтому любая женщина может найти свой идеальный вариант.

Филированные прически придают тонким волосам впечатляющий объем именно там, где это нужно. Однако, если волосы ослаблены, лучше выбрать более короткий вариант стрижки, поскольку длинные и тонкие волосы не смогут получить необходимый объем и густоту.

Раньше мы рассказывали о трендовых коротких стрижках для женщин после 50.

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