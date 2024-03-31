Должен просмотреть каждый: 4 культовых фильма с высоким рейтингом

Все мы любим смотреть фильмы, но иногда трудно выбрать что-то действительно стоящее. Рейтинги на IMDb – вот ваш спаситель! Этот сайт собирает миллионы отзывов и дает четкую картину, какие ленты действительно крутые.

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Эти фильмы не зря считаются самыми лучшими! Они увлекают с первых минут и заставляют переживать вместе с героями. Подборку подготовили на сайте kino.24tv.ua.

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Вот 4 фильма с самым высоким рейтингом IMDb, которые просто нельзя пропустить:

1. Бегство из Шоушенка (1994)

Этот драматический триллер по повести Стивена Кинга держит в напряжении до самого конца. Молодой банкир Энди Дюфрейн попадает за решетку за не совершаемое преступление. Сбежать из Шоушенка – почти нереально, но Энди не сдается.

2. Крестный отец (1972)

Культовая гангстерская сага, уже ставшая классикой. Фильм повествует о жизни мафиозного клана Корлеоне. Молодой Майкл, не желавший иметь дело с криминалом, вынужден стать новым главой семьи.

3. Темный рыцарь (2008)

Невероятный криминальный триллер о супергерое Бэтмене. Он борется с преступностью в Готеме, но появляется Джокер, бросающий ему вызов. Это сражение станет решающим для обоих.

4. Крестный отец 2 (1974)

Продолжение легендарной истории клана Корлеоне. Новое поколение мафиози ведет жестокую борьбу за власть. Майкл Корлеоне теряет близких и сам оказывается на волоске от смерти.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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