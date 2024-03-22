Домашнее миндально-кедровое молоко — чистый anti-age
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Рецепт растительного молока:
~ 200 г вымоченных семян или орехов (на выбор, миксуем по вкусу)
* замачиваем на ночь, утром воду сливаем и промываем их.
~ 1 л чистой воды (я беру талую)
~ 1 столовая ложка меда или 2-3 сухофрукта (вкуснее всего с финиками)
~ щепотка морской соли
~ по желанию добавляем молотую корицу или ваниль.
Утром вымоченные семена/орехи + все остальные ингредиенты измельчаем в блендере и процеживаем через сито или мешочек для растительного молока.
Молоко храним в холодильнике. Храниться до 3-х суток.
Пьем, когда хочется, как отдельный напиток. Или добавляем в каши, ягоды, чай.
Жмых можно исползать в салаты, каши или для выпечки домашнего печенья.