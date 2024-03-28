Домашние будут в восторге: рецепт датского сливочного печенья за 30 минут
Датское сливочное печенье – это не просто десерт, а настоящая классика, дающая ощущение уюта и тепла. Его нежная текстура и изысканный вкус способны покорить любого лакомства. А благодаря простой рецептуре вы можете легко приготовить это печенье дома, обрадовав себя и своих близких.
Секрет нежности печенья кроется в сочетании двух видов муки: пшеничной и миндальной. Также важно использовать качественное сливочное масло, которое перед приготовлением нужно подержать при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Не забудьте извлечь из холодильника и яйцо, чтобы оно и масло имели одинаковую температуру – это обеспечит наилучшее соединение ингредиентов. Об этом пишет Schuba.
Ингредиенты (на 8 порций):
- Сливочное масло 73% – 300 г
- Сахар – 160 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Соль – 4 г
- Мука пшеничная – 310 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Мука миндальная – 75 г
- Сахар ванильный – 16 г
Читайте также: Рецепт яблочно-морковных оладий, который любят даже дети
Приготовление:
- Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Подготовьте 3 листа для выпечки, застелив их пергаментной бумагой.
- В большой миске смешайте масло и сахар, тщательно разотрите их.
- Добавьте яйцо и соль, хорошо перемешайте.
- Добавьте пшеничную муку, разрыхлитель, миндальную муку и ванильный сахар. Перемешайте до однородной массы.
- Выложите тесто в кондитерский мешок с большой звездчатой насадкой.
- Отсадите цепи диаметром 5 см на подготовленные листы для выпечки. Используйте все тесто, ведь со временем оно может оказаться слишком густым.
- Выпекайте 8-10 минут, пока печенье не приобретет слегка золотистый оттенок.
- Остудите датское сливочное печенье на решетке.
Советуем вам обратить внимание на рецепт яблочного пирога.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!