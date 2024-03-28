Домашние будут в восторге: рецепт датского сливочного печенья за 30 минут

Датское сливочное печенье – это не просто десерт, а настоящая классика, дающая ощущение уюта и тепла. Его нежная текстура и изысканный вкус способны покорить любого лакомства. А благодаря простой рецептуре вы можете легко приготовить это печенье дома, обрадовав себя и своих близких.

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Секрет нежности печенья кроется в сочетании двух видов муки: пшеничной и миндальной. Также важно использовать качественное сливочное масло, которое перед приготовлением нужно подержать при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Не забудьте извлечь из холодильника и яйцо, чтобы оно и масло имели одинаковую температуру – это обеспечит наилучшее соединение ингредиентов. Об этом пишет Schuba.

Ингредиенты (на 8 порций):

Сливочное масло 73% – 300 г

Сахар – 160 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль – 4 г

Мука пшеничная – 310 г

Разрыхлитель - 10 г

Мука миндальная – 75 г

Сахар ванильный – 16 г

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Приготовление:

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Подготовьте 3 листа для выпечки, застелив их пергаментной бумагой. В большой миске смешайте масло и сахар, тщательно разотрите их. Добавьте яйцо и соль, хорошо перемешайте. Добавьте пшеничную муку, разрыхлитель, миндальную муку и ванильный сахар. Перемешайте до однородной массы. Выложите тесто в кондитерский мешок с большой звездчатой насадкой. Отсадите цепи диаметром 5 см на подготовленные листы для выпечки. Используйте все тесто, ведь со временем оно может оказаться слишком густым. Выпекайте 8-10 минут, пока печенье не приобретет слегка золотистый оттенок. Остудите датское сливочное печенье на решетке.

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