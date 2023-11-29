Домашние дрожжи: простой рецепт, который быстро станет любимым

Дрожжи, которые часто требуются для выпечки, можно приготовить самостоятельно. При этом не требуется много ингредиентов.

Видео дня

Существует много разных рецептов, но мы вместе с Pixel поделимся проверенным. В основе таких дрожжей – ржаной хлеб.

Читайте также: Шоколадный торт в микроволновке: простой рецепт за 3 минуты

Для начала берите 500 г ржаного хлеба и нарежьте его на мелкие куски. Далее в миску налейте 0,5 л простокваши и поставьте греться на огонь.

Когда все приготовится, к молоку добавьте хлеб, перемешайте. В уже подготовленную смесь всыпьте 3 столовые ложки сахара и горсть изюма, которые нужно предварительно промыть. Всю массу нужно хорошо перемешать и поставить в теплое место на сутки.

По истечении 24 часов этот продукт нужно процедить через сито или марлю. Оставшийся на сите хлеб хорошо отожмите. Жидкость перелейте в бутылку, укупорите и оставьте храниться в теплом месте.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!