Дожди, грозы и понижение температуры: когда в Украине наконец-то спадет жара

В ближайшие 10 дней в Украине ожидается некоторое понижение температуры, экстремальной жары не прогнозируется. Температура воздуха снизится с 40 до 30 градусов.

Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга в Медиацентре Украина. Она отметила, что с 18-19 июля начнется перестройка воздушных масс, что приведет к ослаблению жары.

В этот период ожидаются грозы, град и шквалы, особенно в западных, северных и центральных регионах страны.

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Днем 18 июля температура на западе и севере Украины снизится до 30 градусов, в то время как на юге, востоке и в центре жара удержится до 35 градусов.

Птуха также отметила, что с каждым годом периоды с теплой погодой становятся более продолжительными, а с холодной – более короткими. Эта тенденция наблюдается не только в Украине, но и во многих регионах мира.

За последний год каждый месяц становился аномально теплым, а общая температура уже превышает прогнозируемую на 1,5 градуса. Это свидетельствует о постепенном потеплении климата.

Несмотря на изменения, климат Украины остается умеренно континентальным, хотя на юге страны наблюдаются значительные климатические изменения.

Таким образом, в ближайшее время украинцам не стоит ожидать резких перепадов температуры, хотя ослабление жары все же прогнозируется.

Напомним, смертельная жара может уничтожить пять регионов планеты.

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